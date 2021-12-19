Luis Suarez en kötü sezonunu geçiriyor!

İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez 2014'ten bu yana en kötü sezonunu geçiriyor.
Luis Suarez, Atletico Madrid'de oynadığı son 7 maçta gol atmayı başaramadı.
Yıldız forvet, 2014'ten bu yana en uzun gol atamama dönemini yaşadı.
Suarez bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 23 maçta 8 gol 1 asist yapma başarısı gösterdi.
Luis Suarez, Atletico Madrid'de oynadığı son 7 maçta gol atmayı başaramadı.
Yıldız forvet, 2014'ten bu yana en uzun gol atamama dönemini yaşadı.
Suarez bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 23 maçta 8 gol 1 asist yapma başarısı gösterdi.