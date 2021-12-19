Luis Suarez en kötü sezonunu geçiriyor!

Atletico Madrid forması giyen Uruguaylı forvet Luis Suarez, oynadığı son 7 maçta gol atmayı başaramadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Luis Suarez en kötü sezonunu geçiriyor!
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19 Aralık 2021 15:06
İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez 2014'ten bu yana en kötü sezonunu geçiriyor.

Luis Suarez, Atletico Madrid'de oynadığı son 7 maçta gol atmayı başaramadı.

Yıldız forvet, 2014'ten bu yana en uzun gol atamama dönemini yaşadı.

Suarez bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 23 maçta 8 gol 1 asist yapma başarısı gösterdi.


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