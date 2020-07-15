Luis Suarez, Devler Ligi'nde mutlu sona inanıyor

Uruguaylı forvet Luis Suarez, İspanyol basınına verdiği röportajda Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde kupaya ulaşma şansını değerlendirdi.



"ÖNCE NAPOLI, SONRA LISBON"



Suarez yaptığı açıklamada; "Şu anda önümüzde kalan iki maça odaklandık. Sonrasında Şampiyonlar Ligi'ne döneceğiz. Önce son 8'e kalmak için çok zorlu bir rakibi elememiz gerekiyor. Lisbon'u düşünmek için önce Napoli'yi yenmeliyiz." dedi.



Kupayı kazanma şansları hakkında konuşan Suarez, "Yüzde yüz olursak, daha ileriye gidebiliriz. Tabii ki futbol bu, işler ters de gidebilir. Villareal maçındaki performansımız önemliydi. Eğer bu seviyede olursak kupayı kazanmayı başarabiliriz." dedi.



Luis Suarez, bu sezon Barça forması ile 32 resmi maça çıktı. Uruguaylı forvet, bu maçlarda takımına 18 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.



