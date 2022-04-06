Luis Suarez'den logoya saygı

Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City ile oynadıkları müsabaka öncesinde çok konuşulacak bir harekete imza attı.Karşılaşma için stadyuma giriş yapan Uruguaylı futbolcu, koridorda yerde yer alan Manchester City logosuna basmamak için özen gösterdi ve birkaç adım sola kayarak rakip takımın logosunun üzerine basmadı.Luis Suarez daha sonra takım arkadaşlarını da uyardı ve aynı saygının gösterilerek logoya basımamasını sağladı. O anları Şampiyonlar Ligi resmi hesabı takipçileriyle paylaştı.