Luis Suarez'den logoya saygı

Atletico Madrid'in başarılı golcüsü Luis Suarez, Manchester City maçı öncesinde koridorda yerde bulunan rakip takım logosuna basmamaya özen gösterdi. Uruguaylı yıldızın o anları sosyal medyada gündem oldu.

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Luis Suarez'den logoya saygı
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06 Nisan 2022 11:48
Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City ile oynadıkları müsabaka öncesinde çok konuşulacak bir harekete imza attı.

Karşılaşma için stadyuma giriş yapan Uruguaylı futbolcu, koridorda yerde yer alan Manchester City logosuna basmamak için özen gösterdi ve birkaç adım sola kayarak rakip takımın logosunun üzerine basmadı.

Luis Suarez daha sonra takım arkadaşlarını da uyardı ve aynı saygının gösterilerek logoya basımamasını sağladı. O anları Şampiyonlar Ligi resmi hesabı takipçileriyle paylaştı.

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