Luis Suarez'den Evra açıklaması!

Atletico Madrid forveti Luis Suarez, Liverpool'da oynadığı dönem sıkıntı yaşadığı Patrice Evra hakkında açıklamalarda bulundu.



Kariyerinde birçok şey yaşadığını ve çok tecrübe edindiğini söyleyen Suarez, "Her düştüğümde yeniden kalktım, kalktım çünkü benim hakkımda insanların yanıldığını göstermek istedim" ifadelerini kullandı.



Kariyerinde çok zor zamanlar yaşadığını ve Evra olayının bunlardan biri olduğunu söyleyen Uruguaylı forvet, "Bu olay beni çok kötü etkiledi. Ben de Güney Amerika'lıyım, daha önce oynadığım hiçbir ülkede siyahi futbolcularla hiçbir problem yaşamamıştım. Bunun üstesinden gelmek çok zordu" şeklinde konuştu.



NE OLMUŞTU?



Suarez, 2011 yılında Liverpool ile Manchester United arasında oynanan maçta Evra'ya ırkçı söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle 8 maç ceza almıştı.



2012 yılında Old Trafford'da oynanan Manchester United-Liverpool maçından önce ise Uruguaylı forvet, Evra'nın elini sıkmamıştı.





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