Luis Suarez'den Barcelona'ya gönderme!

Atletico Madrid'in şampiyonluğundaki en büyük pay sahiplerinden olan Luis Suarez, zafer sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Luis Suarez'den Barcelona'ya gönderme!
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22 Mayıs 2021 21:34
La Liga'da sezonun kader adamı olan Luis Suarez, Atletico Madrid ile kazandığı şampiyonluğun ardından eski takımı Barcelona'ya mesaj yolladı.

Barcelona'nın kendisini gönderdiğini vurgulayan Uruguaylı oyuncu, "Barcelona bana değer vermedi ve Atletico Madrid kapılarını açtı. Bana güvendiği için bu kulübe hep minnettar kalacağım. La Liga'daki 7 sezonumun 5'inde şampiyon oldum. Luis Suarez budur, tanımayanlara duyurulur. Messi'nin benim için sevindiğini biliyorum, geçen gün bana şans diledi" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğun ardından gözyaşlarını tutamayan tecrübeli oyuncu, bu sezon 32 maçta 21 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.


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