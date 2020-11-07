Luis Suarez: 'Barcelona maçı özel olacak'

Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak Atletico Madrid'in yolunu tutan Luis Suarez, yaklaşan Barcelona maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Uruguaylı golcü, yeni takımında Barcelona'yla oynayacakları maçta gol atarsa sevinmeyeceğini açıkladı.



"BU MAÇ BENİM İÇİN ÖZEL"



33 yaşındaki oyuncu açıklamasında; "Eski takım arkadaşlarıma saygımdan dolayı, Barça'ya gol atarsam sevinmem. Tabii ki bu maç benim için çok özel olacak. Eski takım arkadaşlarıma karşı oynayacağım ama Atletico için de elimden geleni yapacağım." dedi.



Messi hakkında da konuşan Suarez; "Hala düzenli olarak görüşüyoruz. Hayat hakkında konuşuyoruz. Çocuklarımızın doğum günü tarihleri birbirine yakın. Bunun gibi şeyler üzerine konuşuyoruz." dedi.



Atletico Madrid ile Barcelona, 21 Kasım günü TSİ 23:00'te karşı karşıya gelecek.



