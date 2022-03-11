Eski takımı Barcelona'nın maçlarını halen takip eden Luis Suarez, Barcelona'nın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'ı konuk ettiği maçı değerlendirdi.



İspanyol basınından AS'a konuşan Suarez, "Avrupa maçları her zaman zorlu geçmiştir. Özellikle Galatasaray gibi kulüplere karşı ayrı bir dikkatle oynamak gerekir. Onların zayıfladığı söyleniyor ancak sahada hala dağ gibi duruyorlar." dedi.



"BARCELONA ÇOK YUMUŞAK"



Barcelona'nın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Uruguaylı yıldız, "Bu gibi maçlarda sonuna kadar savaşmalısınız. Agresif olmalı, daha çok koşmalı, maçı rakipten daha çok istemelisiniz. Benim sahada gördüğüm Barça çok yumuşak bir takımdı. Çok küçük parlamalar dışında hiçbir varlık gösteremediler. Xavi'nin takımının ne oynamak istediğini anlayamadım açıkçası. Barcelona, turu geçebilmek için İstanbul'da çok acı çekecek. Benim için büyük bir hayal kırıklığıydı." ifadelerini kullandı.



2020-2021 sezonunda Barcelona'dan ayrılıp Atletico Madrid'in yolunu tutan Luis Suarez, attığı 21 gol ile Madrid temsilcisinin şampiyonluğa ulaşmasında kritik rol oynamıştı.. Uruguaylı yıldız bu sezon çıktığı 35 maçta ise 11 gol 2 asist kaydetti.









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