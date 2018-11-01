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Luis Suarez: ''Barcelona başka forvet bakabilir''

Barcelona'nın Uruguaylı golcüsü Luis Suarez, kulübünün kendisi yerine forvet almasını normal karşıladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Luis Suarez: ''Barcelona başka forvet bakabilir''
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01 Kasım 2018 17:32
Barcelona'nın golcü futbolcusu Luis Suarez, Sport 890 radyosuna açıklamalarda bulundu ve kulübünün kendisi yerine forvet alabileceğini belirtti.

Uruguaylı golcü, ''Barcelona'nın tabii ki bir forvete ihtiyacı var. Ben artık 31 yaşına girdim, 32 olacağım. Barcelona'nın kendisini, geleceğini düşünmesi lazım. Biz Barcelonayız. Her gün yeni birisine ihtiyaç duyabiliriz. Ben bu takımda oynadığım için mutluyum. Başarısız olduğumda da kendimi eleştirmesini bilirim.'' diye konuştu.

''REAL MADRID'E 3 GOL ATMAK...''

Real Madrid'e karşı yaptığı hat-trick hakkında da konuşan Suarez, ''Bir takıma 3 gol atmak harika bir histir. Bir de bunu Real Madrid'e yaptığınızı düşünün... Yaşadığım hayattan zevk aldığım bir andı.'' sözlerini kullandı.

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