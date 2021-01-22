Luis Suarez Atletico'yu ipten aldı ve 3 puanı getirdi

La Liga'nın 19. hafta maçında Atletico Madrid, deplasmanda Eibar'a konuk oldu.



Estadio Municipal de Ipurua'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid yenik duruma düşmesine rağmen 2-1 kazandı ve üç puanı almayı başardı.



Karşılaşmanın 12. dakikasında Eibar'ın kazandığı penaltıda kaleci Dmitrovic topun başına geçti ve attığı golle kariyerinin ilk skorunu üretmiş oldu. Dakikalar 40'ı gösterdiğinde ise sahneye Luis Suarez çıktı ve maça dengeyi getirdi, ilk yarı 1-1 tamamlandı.



İkinci yarıya Diego Simeone Torreira ve Joao Felix hamleleriyle başladı. Uzun süre gol arayan Atletico'nun imdadına yeniden Luis Suarez yetişti ve 89'da konuk ekip 2-1 öne geçti ve üç puanı almayı başardı.



Bu sonucun ardındna Atletico Madrid, 44 puana yükseldi ve maç eksiği olmasına rağmen Real Madrid'in 7 puan önünde liderliğini sürdürdü. Eibar ise 19 puanda kaldı.



