İspanya La Liga'nın 3. haftasında Atletico Madrid evinde Granada ile karşı karşıya geldi. Wanda Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 6-1'lik skorla kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 9. dakikada Costa, 47. dakikada Correa, 65. dakikada Felix, 73. dakikada Llorente ve 85 ile 90+4. dakikalarda yeni transfer Luis Suarez'den geldi. Luis Suarez 70. dakikada oyuna dahil olduktan sonra ilk maçında 2 gol atma sevinci yaşadı ve Llorente'nin attığı golde de asisti yapan isim oldu. Granada'nın tek sayısını atan isim ise 87. dakikada Molino'ydu.
Bu sonucun ardından ilk 2 maçı ertelenen Atletico Madrid ilk maçından galibiyetle ayrılırken, ilk 2 maçını kazanan Granada yenilgiyle tanışarak 6 puanda kaldı.
La Liga'nın 4. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Huesca'ya konuk olacak, Granada ise Cadiz deplasmanına gidecek.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 9. dakikada Costa, 47. dakikada Correa, 65. dakikada Felix, 73. dakikada Llorente ve 85 ile 90+4. dakikalarda yeni transfer Luis Suarez'den geldi. Luis Suarez 70. dakikada oyuna dahil olduktan sonra ilk maçında 2 gol atma sevinci yaşadı ve Llorente'nin attığı golde de asisti yapan isim oldu. Granada'nın tek sayısını atan isim ise 87. dakikada Molino'ydu.
Bu sonucun ardından ilk 2 maçı ertelenen Atletico Madrid ilk maçından galibiyetle ayrılırken, ilk 2 maçını kazanan Granada yenilgiyle tanışarak 6 puanda kaldı.
La Liga'nın 4. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Huesca'ya konuk olacak, Granada ise Cadiz deplasmanına gidecek.