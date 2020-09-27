Luis Suarez, Atletico'daki ilk maçında şov yaptı!

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Atletico Madrid evinde Granada'yı 6-1 mağlup ederken, yeni transfer Luis Suarez de ilk maçında 2 gol attı, 1 de asist yaptı.

Haber; Sporx.com
Luis Suarez, Atletico'daki ilk maçında şov yaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Eylül 2020 18:58
İspanya La Liga'nın 3. haftasında Atletico Madrid evinde Granada ile karşı karşıya geldi. Wanda Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 6-1'lik skorla kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 9. dakikada Costa, 47. dakikada Correa, 65. dakikada Felix, 73. dakikada Llorente ve 85 ile 90+4. dakikalarda yeni transfer Luis Suarez'den geldi. Luis Suarez 70. dakikada oyuna dahil olduktan sonra ilk maçında 2 gol atma sevinci yaşadı ve Llorente'nin attığı golde de asisti yapan isim oldu. Granada'nın tek sayısını atan isim ise 87. dakikada Molino'ydu.

Bu sonucun ardından ilk 2 maçı ertelenen Atletico Madrid ilk maçından galibiyetle ayrılırken, ilk 2 maçını kazanan Granada yenilgiyle tanışarak 6 puanda kaldı.

La Liga'nın 4. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Huesca'ya konuk olacak, Granada ise Cadiz deplasmanına gidecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için