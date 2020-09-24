Luis Suarez Atletico Madrid'e transfer oldu

Luis Suarez'in Atletico Madrid'e transferi kulübü Barcelona tarafından resmen açıklandı.

Luis Suarez Atletico Madrid'e transfer oldu
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24 Eylül 2020 01:20
Barcelona Uruguaylı golcüsü Luis Suarez'in Atletico Madrid'e transfer olduğunu resmen açıkladı.

Katalan kulübünden yapılan açıklamada Uruguaylı yıldıza 6 yıllık hizmetleri nedeniyle teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarılar dilendi. Luis Suarez'in Barcelona kulübüne yaptığı hizmetlerin unutulmayacağının altı çizilen açıklamada yerel saatle 12:30'da veda töreni düzenleneceği de ifade edildi.

Öte yandan Barcelona'nın Atletico Madrid'den bu transfer karşılığında 6 milyon euro + bonusları içeren ödeme alacağı da belirtiliyor.

2014'te Liverpool'dan 82 milyon euroya transfer olan 33 yaşındaki Uruguaylı golcü Barcelona kariyerinde çıktığı 191 lig maçında 147 gol 74 asist üretmişti.



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