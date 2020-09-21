"Luis Suarez, Atletico Madrid'e çok yakın"

Barcelona'da istenmeyen isimlerden olan Luis Suarez, bonservisini eline alarak Atletico Madrid'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
'Luis Suarez, Atletico Madrid'e çok yakın'
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21 Eylül 2020 16:11
Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın takımda istemediği Luis Suarez'in Atletico Madrid'e transfer olacağı öne sürüldü.

33 yaşındaki Uruguaylı golcü; Barcelona'dan ayrılmak için alacaklarını bırakacak ve kısa süre içerisinde Katalan ekibinden ayrılacak.

İspanyol basınından Mundo Deportivo, Barcelona'dan ayrılacak Luis Suarez'in İspanya'da kalacağını ve Atletico Madrid ile imza için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Juventus'un da gündeminde Luis Suarez, İtalyan pasaportu alabilmek için dil sınavına girdi ancak işlemlerin uzun süreceği için bu transfer ihtimali ortadan kalktı.

Luis Suarez'in Juventus ihtimali ortadan kalkınca Atletico Madrid'e 'Evet' dediği ve Diego Simeone ile de transferinin öncesinde görüştüğü belirtildi.

Barcelona'dan kısa süre içerisinde ayrılacak olan Luis Suarez'in bu hafta için Atletico Madrid'e imza atması bekleniyor.



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