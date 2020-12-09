Luis Suarez, 4 cevapla vatandaşlık aldı!

Luis Suarez'in önceden ayarlanmış İtalyanca sınavınındaki soruları ve cevapları ortaya çıktı.
2020 yazında Barcelona'dan ayrılacağı kesinleşen Luis Suarez, İtalyan eşi nedeniyle İtalyan vatandaşlığı alma ve Juventus'a transfer olma planı yapmıştı. Ancak, Suarez'in İtalya'da sözlü bir dil sınavına girmesi ve İtalyanca bildiğini ispatlaması gerekiyordu. Bunun için Perugia'da bir üniversitede sınava giren Suarez, vatandaşlığı aldı.
Ancak, Luis Suarez'in bu sınavda Juventus ile birlikte sahtekarlık yaptığı ve soruları üniversitedeki 3 profesör ve enstitü yetkilisine ödeme yaparak önceden aldığı ortaya çıktı. 4 Aralık'ta ortaya çıkan gelişmenin ardından Suarez'in vatandaşlık sınavındaki ses kaydı da ortaya çıktı.
İşte Luis Suarez'in kendisine önceden verilen 4 soruya karşı verdiği İtalyanca (Türkçe çevirisini paylaşıyoruz) cevaplar:
- Adım Luis Suarez.
- Uruguay, Salto'da doğdum. Uruguaylıyım.
- PlayStation oynamayı severim. Mate içmeyi severim. Arkadaşlarımla ve ailemle barbekü yapmayı severim.
- Alışveriş yapmayı sevmem. Eşim her zaman alışveriş yapar.
2020 yazında Barcelona'dan ayrılacağı kesinleşen Luis Suarez, İtalyan eşi nedeniyle İtalyan vatandaşlığı alma ve Juventus'a transfer olma planı yapmıştı. Ancak, Suarez'in İtalya'da sözlü bir dil sınavına girmesi ve İtalyanca bildiğini ispatlaması gerekiyordu. Bunun için Perugia'da bir üniversitede sınava giren Suarez, vatandaşlığı aldı.
Ancak, Luis Suarez'in bu sınavda Juventus ile birlikte sahtekarlık yaptığı ve soruları üniversitedeki 3 profesör ve enstitü yetkilisine ödeme yaparak önceden aldığı ortaya çıktı. 4 Aralık'ta ortaya çıkan gelişmenin ardından Suarez'in vatandaşlık sınavındaki ses kaydı da ortaya çıktı.
İşte Luis Suarez'in kendisine önceden verilen 4 soruya karşı verdiği İtalyanca (Türkçe çevirisini paylaşıyoruz) cevaplar:
- Adım Luis Suarez.
- Uruguay, Salto'da doğdum. Uruguaylıyım.
- PlayStation oynamayı severim. Mate içmeyi severim. Arkadaşlarımla ve ailemle barbekü yapmayı severim.
- Alışveriş yapmayı sevmem. Eşim her zaman alışveriş yapar.