Luis Rubiales: 'İstifa etmeyeceğim'

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Kadın Milli Takımı oyuncusu Jenni Hermoso'yu dünya şampiyonluğu seromonisinde öpmesi hakkında konuştu.



"KIZIMI ÖPER GİBİ ÖPTÜM"



Hermoso'yu 'kızını öper gibi' öptüğünü söyleyen Rubiales, "O an kızımı öper gibi öptüm. Karşılıklı rıza ile olan bir olaydı. Sarıldık ve ona dedim ki; 'Kaçırdığın penaltıyı unut, bu Dünya Kupası'nda harikaydın' ve o da bana 'Sen bir çatlaksın' dedi ve ben de ona 'Küçük bir öpücük vereyim mi?' dedim, o da 'Tamam' dedi." ifadelerini kullandı.



"İSTİFA ETMEYECEĞİM"



Görevinden istifa etmeyeceğini belirten Luis Rubiales, "Bu sosyal bir cinayet, beni öldürmeye çalışıyorlar. Bir İspanyol olarak nereye gittiğimizi düşünmeliyiz. Sahte feminizm adalet aramaz, gerçeği aramaz, insanları umursamaz. Bir şeyler söylemenin zamanı geldi. Hatalıydım ve bu hareketi yapmanın zamanı değildi." sözlerini sarf etti.



