Luis Rubiales: 'Hiçbir kötülük yoktu'

İspanya Futbol Federasyonu başkanlığından istifa eden Luis Rubiales, kadın futbolcu Jennifer Hermoso'yu öpmesiyle ilgili konuştu.



Rubiales, "Bunda hiçbir kötülük, cinsel ima, saldırganlık, böyle şeyler yoktu. Jenny'yi öpmenin anlamı kızımı öpmekle tamamen aynıydı. Arkadaşlar ve aile arasında bu çok ama çok yaygın bir olaydır" dedi.



Rubiales ayrıca, "Bu bir kutlama, mutluluk ve coşku anıydı. Daha sakin, soğukkanlı ve diplomatik davranmalıydım" sözlerini sarf etti.



NELER YAŞANDI?



Luis Rubiales, Kadınlar Dünya Kupası şampiyonluğu sonrası Hermoso'yu dudağından öpmüş ve gündeme oturmuştu.



Hermoso, bu olay sonrası Rubiales'e dava açmıştı. Ayrıca FIFA, İspanyol spor adamına 90 gün görevden uzaklaştırma cezası vermiş ve savcılık Rubiales hakkında soruşturma başlatmıştı. Rubiales, tüm bu yaşananların ardından geçtiğimiz günlerde görevini bırakma kararı almıştı.



