Luis Neto, Benfica - Fenerbahçe eşleşmesini yorumladı

Geçtiğimiz sezonu Zenit'ten kiralık olarak Fenerbahçe'de geçiren Luis Neto, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Benfica eşleşmesi sonrasında Portekiz basınında görüşlerini paylaştı. Neto, iki takımın da şansının %50 olduğunu belirtti.
Benfica'nın evinde iyi bir sonuç almak zorunda olduğunu vurgulayan Neto, "Fenerbahçe Benfica için çok zorlu bir rakip olacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne 10 yıldır gidemiyor, bu yüzden Benfica evinde iyi bir sonuç almak zorunda. Fenerbahçe'nin yeni bir teknik direktörü, harika bir başkanı var ve taraftarların da konsantrasyonu çok yüksek seviyede" dedi.
"F.BAHÇE'YE KARŞI OYNAMAK ZORDUR"
Fenerbahçe taraftarlarının önemini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Çok zorlu iki harika maç olacak, buna kuşku yok. Benfica, İstanbul'daki maçta zorlanacaktır. Sadece takıma karşı değil, taraftarlar da çok kolay şekilde 12. adam olabiliyor ve onları karşı da mücadele etmek zorunda kalacaklar." ifadelerini kullandı.
İki takımın da şansının eşit olduğunu kaydeden Portekizli stoper, "Benfica'da teknik direktör de dahil herkes kesinlikle ne yapılacağını biliyordur. Fenerbahçe geçen sezonki takımı büyük ölçüde korudu, bu yüzden dengeli bir eşleşme olmasını bekliyorum" diye konuştu.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe ilk maçı Portekiz'de, rövanş maçını ise İstanbul'da oynayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Benfica'nın evinde iyi bir sonuç almak zorunda olduğunu vurgulayan Neto, "Fenerbahçe Benfica için çok zorlu bir rakip olacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne 10 yıldır gidemiyor, bu yüzden Benfica evinde iyi bir sonuç almak zorunda. Fenerbahçe'nin yeni bir teknik direktörü, harika bir başkanı var ve taraftarların da konsantrasyonu çok yüksek seviyede" dedi.
"F.BAHÇE'YE KARŞI OYNAMAK ZORDUR"
Fenerbahçe taraftarlarının önemini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Çok zorlu iki harika maç olacak, buna kuşku yok. Benfica, İstanbul'daki maçta zorlanacaktır. Sadece takıma karşı değil, taraftarlar da çok kolay şekilde 12. adam olabiliyor ve onları karşı da mücadele etmek zorunda kalacaklar." ifadelerini kullandı.
İki takımın da şansının eşit olduğunu kaydeden Portekizli stoper, "Benfica'da teknik direktör de dahil herkes kesinlikle ne yapılacağını biliyordur. Fenerbahçe geçen sezonki takımı büyük ölçüde korudu, bu yüzden dengeli bir eşleşme olmasını bekliyorum" diye konuştu.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe ilk maçı Portekiz'de, rövanş maçını ise İstanbul'da oynayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın