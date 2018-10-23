Luis Nani'nin gözü Arsenal'de

UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal ile karşılaşacak Sporting'in Portekizli yıldızı, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.Luis Nani, Arsenal'e karşı bugüne kadar hep iyi performans sergilediğini ve onlara karşı iyi oynadığını söyledi.Nani karşılaşma öncesi verdiği röportajındaifadelerini kullandı.Yine de çok dikkatli olmaları gerektiğini belirten Nandedi.