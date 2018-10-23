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Luis Nani'nin gözü Arsenal'de

Sporting'in tecrübeli oyuncusu Luis Nani, Arsenal ile oynayacakları karşılaşma öncesi iddialı konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Luis Nani'nin gözü Arsenal'de
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23 Ekim 2018 23:38
UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal ile karşılaşacak Sporting'in Portekizli yıldızı Luis Nani, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Luis Nani, Arsenal'e karşı bugüne kadar hep iyi performans sergilediğini ve onlara karşı iyi oynadığını söyledi.

Nani karşılaşma öncesi verdiği röportajında ''Arsneal gibi büyük takımlara karşı oynamaktan her zaman keyif almışımdır. İngiltere'de daha önce Arsenal'e karşı birçok kez oynamıştık. O maçların hepsini hatırlıyorum. Onlara karşı her zaman iyi oynadım'' ifadelerini kullandı.

Yine de çok dikkatli olmaları gerektiğini belirten Nani ''Arsenal harika bir kulüp ancak hala hedeflerine ulaşamadılar. Premier League'i kazanamadılar. Yine de onlara karşı saygı duymamız gerekiyor. Yine sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım'' dedi.

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