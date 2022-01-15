Luis Nani'nin yeni adresi Venezia!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani, Venezia'ya transfer oldu.

Haber; AA
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Luis Nani'nin yeni adresi Venezia!
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15 Ocak 2022 17:58
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Venezia, Portekizli oyuncu Luis Nani'yi kadrosuna kattı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki futbolcuyla 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sürecek anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Son olarak ABD'nin Orlando takımında forma giyen Nani, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'de oynamıştı.

Portekiz Milli Takımı ile 2016'da Avrupa şampiyonluğu yaşayan Nani, İngiltere'nin Manchester United takımı ile 4 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 İngiltere Lig Kupası ve Sporting Lizbon ile 3 Portekiz Kupası zaferi yaşamıştı.

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