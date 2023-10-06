Luis Nani: ''3 puanı hak ettik''

Adana Demirsporlu futbolcu Luis Nani, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Luis Nani: ''3 puanı hak ettik''
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06 Ekim 2023 22:24
Son güncelleme 06 Ekim 2023 22:39
Trabzonspor'a karşı alınan galibiyette maçın tek golünü kaydeden Luis Nani, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Zor maç olduğunu söyleyen Luis Nani: "Bugün çok zorlu bir mücadeleydi. Trabzonspor güçlü bir takım ve kalitesini gösteren bir takım. Zor olacağını biliyorduk ama iyi bir mücadele gösterdik. Çok pozisyon olmadı ama golü atan biz olduk.'' ifadelerini kullandı.

Nani konuşmasını, ''3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. 2 haftadır sahamızda kazanıyorduk, bu maçın önemini biliyorduk. Bu maçtan galip geldiğimiz için çok mutluyuz" şeklinde noktaladı.

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