Luis Figo: 'Bellingham dünyanın en iyilerinden biri'

Real Madrid'in Borussia Dortmund'dan 103 milyon euro karşılığında transfer ettiği İngiiz yıldız Jude Bellingham, İspanyol devinin eski yıldızı Luis Figo tarafından övgü yağmuruna tutuldu.



"DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ"



İspanyol basınından AS'a konuşan Figo, "Jude Bellingham, Real Madrid kariyerine daha iyi bir başlangıç yapamazdı. Şüphesiz şekilde şu an dünyanın en iyi oyuncularından biri." ifadelerini kullandı.



"20 GOL ATABİLİR"



Jude Bellingham'ın genç yaşında değinen Figo, "Yaşı çok genç olmasına rağmen gösterdiği yeteneği ve adanmışlığı onu farklı kılıyor. Onu bu sezon 20 gol atarken görebiliyorum." sözlerini sarf etti.



20 yaşındaki İngiliz futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 4 resmi maçta 5 gol 1 asistlik performans gösterdi.







