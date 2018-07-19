İspanya Milli Takımı teknik direktörlüğü için sözleşme imzalayan, imza töreninde yeni görevi hakkında konuştu.Luis Enrique, ''Başkana ve yönetime bana inandıkları için teşekkür ediyorum. Bu görevin ne kadar önemli olduğunu biliyorum çünkü yıllardır içindeyim. Bu yeni rekabet için çok heyecanlıyım. Bir sonraki turnuvayı feth etmek için çalışmalara hemen başlayacağız.'' sözlerini kullandı.İspanya Milli Takımı'nda kuracağı oyun planı hakkında da konuşan İspanyol teknik adam, ''İlk listemde 70 futbolcu yazacağım. Sürpriz isimler olacak. Gerard Pique, 2018 Dünya Kupası'nın son turnuvası olacağını söylemişti. Kararına saygı duyacağız. Iniesta ile çalışmak çok isterdim ama ayrılık kararını da mantıklı buluyorum.'' dedi.