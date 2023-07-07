Luis Enrique, PSG taraftarlarına güven aşıladı!

Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint Germian, teknik direktörlük koltuğuna Luis Enrique'yi getirmişti. İspanyol teknik adam yeni sezon öncesi taraftarlara çağrıda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Luis Enrique, PSG taraftarlarına güven aşıladı!
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07 Temmuz 2023 22:17
Fransa devi Paris Saint Germian'de teknik direktörlük görevine gelen Luis Enrique, taraftarlara güvence verdi.

İspanyol teknik adam, Paris ekibinin sunduğu şartların özel olduğunu ve az sayıda insanın erişebileceğine değindi. 

53 yaşındaki çalıştırıcı, ''Transfer piyasasında çok başarılı olacağız, başarısızlıklar da olacaktır. Birçok karar vermem gerektiğini biliyorum. Birçok oyuncunun PSG gibi büyük bir kulübe uyum sağlaması zordur'' ifadelerini kullandı. 

Fransız ekibi şu ana kadar Manuel Ugarte, Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu kadrosuna kattı.
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