AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

Luis Enrique Morata'ya destek istedi

İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique, İsveç maçının ardından yaptığı açıklamada Morata'nın ıslıklanmasını, zemini ve galibiyeti getirecek golü bulamamalarına değindi.

Luis Enrique Morata'ya destek istedi
İspanya teknik direktörü Luis Enrique, İsveç ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Maçta istediklerini yaptıklarını ve kazanmayı hak ettiklerini söyleyen İspanyol hoca, "Çok iyi savunma yapan bir takıma karşı yeterince pozisyon bulduk. Taraftar ve oyuncularımız için iyi bir akşam olmadı" değerlendirmesini yaptı.

Maçta tribünler tarafından ıslıklanan Alvaro Morata ile ilgili ise Luis Enrique, "Morata ıslıklandı. Ben onun bunu hak etmediğini düşünüyorum. Bize düşündüğümüzden daha fazla katkı sağlıyor. Yarım metre gerisinde kalan topu gol atamadı diye eleştiriler başladı. Taraftarın Morata'yı alkışlaması beni mutlu eder. Sahada mücadele eden herkesi alkışlamalıyız. O bunu aşabilecek bir oyuncu." diye konuştu.

Sevilla Olimpiyat Stadı'nın zemini ile ilgili de konuşan Luis Enrique, "Futbolcularım bana zeminin kendilerini etkilediğini söyledi. Cumartesi günü daha iyi olacağını söylediler. Sıcaklık da buna etken oldu. Umarım öyle olur" ifadelerini kullandı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
Son Dakika Haberleri
Advocaat: "Simon Kjaer Fenerbahçe'de de liderdi"
Laporte: "Morata sonraki maçta herkesi susturacak"
Luis Enrique Morata'ya destek istedi
İspanya ve İsveç yenişemedi
Marcus Berg zoru başardı, boş kaleye atamadı
Robert Lewandowski: "Kırmızı kart bizi kırdı"
Marek Hamsik: "Çok az insan inanıyordu ama başardık"
Slovakya, Polonya'yı devirdi!
Cristiano Ronaldo: "Başarıya açım"
Hakan Çalhanoğlu: "Hedefimizde sapma yok"
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play