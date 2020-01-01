Luis Enrique Morata'ya destek istedi

İspanya teknik direktörü Luis Enrique, İsveç ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Maçta istediklerini yaptıklarını ve kazanmayı hak ettiklerini söyleyen İspanyol hoca, "Çok iyi savunma yapan bir takıma karşı yeterince pozisyon bulduk. Taraftar ve oyuncularımız için iyi bir akşam olmadı" değerlendirmesini yaptı.



Maçta tribünler tarafından ıslıklanan Alvaro Morata ile ilgili ise Luis Enrique, "Morata ıslıklandı. Ben onun bunu hak etmediğini düşünüyorum. Bize düşündüğümüzden daha fazla katkı sağlıyor. Yarım metre gerisinde kalan topu gol atamadı diye eleştiriler başladı. Taraftarın Morata'yı alkışlaması beni mutlu eder. Sahada mücadele eden herkesi alkışlamalıyız. O bunu aşabilecek bir oyuncu." diye konuştu.



Sevilla Olimpiyat Stadı'nın zemini ile ilgili de konuşan Luis Enrique, "Futbolcularım bana zeminin kendilerini etkilediğini söyledi. Cumartesi günü daha iyi olacağını söylediler. Sıcaklık da buna etken oldu. Umarım öyle olur" ifadelerini kullandı.



