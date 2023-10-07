Luis Enrique: ''Mbappe Süpermen değil ama normal de değil''

Fransız devi Paris Saint Germain teknik direktörü Luis Enrique, ligde karşılaşacakları Rennes maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli teknik adam, takımının genel durumu ve oyuncularına gelen eleştirilere yanıt verdi.



PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle karşısında yaşadığı ağır mağlubiyet ile ilgili konuşan Luis Enrique, "İyice analiz ettik, neleri geliştirebileceğimizi gördük. Sonuç, maçın gidişatını zerre kadar yansıtmıyor. Hatalar bize pahalıya mal oldu. 4 gol ve alışılmadık bir sonuç. Kariyerim boyunca birkaç kez büyük farklarla kaybettim ama bu garip bir maçtı. Takımımın tavrını beğendim. Takımımı sevdim." ifadelerini kullandı.



Son haftalarda oyunuyla medyadan eleştiri alan Mbappe hakkında da konuşan Enrique, "İki ya da üç hafta önce aynı odada bana Kylian'a bağımlı olup olmadığımızın sorulduğunu hatırlıyorum çünkü kendisi yedi ya da sekiz gol atmıştı. Şimdi bana Kylian ile ne yapmam gerektiğini soruyorsunuz. Çünkü o son maçlarda hiç gol atamadı. Biraz daha dengeli olmamız lazım. O yüzde 100 formunda ama oyuncular bir sezonda farklı anlar yaşayabiliyor. Sekiz gol attığında Süpermen değil, sekiz gol attığında da 'normal oyuncu' değil. Her şey siyah veya beyazdır, her zaman nüanslar vardır. Kylian bizim için hayati ve kararlı bir oyuncu. Bir antrenör olarak amacım onun güçlü yönlerini öne çıkarmak. Kusurlarını göstermek değil." şeklinde konuştu.



Bu sezon PSG formasıyla 8 karşılaşmaya çıkan Mbappe, takımına 8 gollük katkı sağladı.



