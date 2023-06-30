Luis Enrique, Joao Felix'i istiyor

Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü olması beklenen Luis Enrique, imza atmadan transfer çalışmalarına başladı.



JOAO FELIX'İ İSTİYOR



Relevo'nun haberine göre, İspanyol teknik adamın, Atletico Madrid'den Joao Felix'in transfer edilmesini istediği aktarıldı.



Geçen sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den Chelsea'ye kiralanan Portekizli Felix'in İspanyol ekibinde kalmayacağı kaydedildi. 23 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibinin iyi bir seçenek olduğu ifade edildi.



2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



Felix'in menajerliğini yapan Jorge Mendes'in, PSG'nin sportif direktörü Luis Campos ile arasının iyi olduğu ve bunun transferi kolaylaştırabilecek bir etken olduğu öne sürüldü.



Atletico Madrid, Felix'i 2019 yazında Benfica'dan 127 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Felix'in Atletico Madrid ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.





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