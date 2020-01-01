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Luis Enrique: "EURO 2020'nin en iyisiyiz"

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, İsviçre maçı öncesinde konuştu.

Luis Enrique: 'EURO 2020'nin en iyisiyiz'
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, EURO 2020 çeyrek finalinde İsviçre ile oynayacakları karşılaşmanın öncesinde açıklamalarda bulundu.

Turnuvanın en iyisi olduklarını kaydeden Enrique, "İspanya'dan daha iyisini görmedim. Birkaç bireysel hata yapmış olsak bile takımın yaklaşımı hep pozitifti. Defansif olarak en iyi takımlardan biriyiz" dedi.

İsviçre'ye hazır olduklarını kaydeden teknik adam, "İsviçre'yi iyi biliyoruz, onlar da bizi biliyor. Çok iyi baskı yapıyorlar, iyi hücum yapıyorlar, bu anlamda en iyilerden biriler. Onları yenmek zor olacak" ifadelerini kullandı.

İspanya ile İsviçre, 2 Temmuz günü 19:00'da karşılaşacak.

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