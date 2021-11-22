Luis Enrique'den MANU yanıtı: '1 Nisan şakası mı?'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılığı sonrasında adaylar arasında Luis Enrique'nin olduğu iddia edilmişti.



İspanyol televizyonu laSexta, İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü olan Enrique'ye bu iddiaların gerçekliğini sordu.



"1 NİSAN ŞAKASI MI?"



Luis Enrique ise bu iddialar için "1 Nisan şakası mı yapıyorsunuz?" yanıtını verdi.



Öte yandan gazeteci Fabrizio Romano da Luis Enrique'nin İspanya Milli Takımı'ndaki görevinde çok mutlu olduğunu ve başka bir iş düşünmediğini belirtti.





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