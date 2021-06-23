Luis Enrique: 'Busquets orta sahalar için el kitabı'

EURO 2020'nin grup maçlarında en farklı galibiyetini alan İspanya'da teknik direktör Luis Enrique maçı değerlendirirken bir oyuncusuna dikkat çekti.



Luis Enrique, Sergio Busquets'in performansını övdüğü açıklamasında, "Busquets orta saha oyuncuları için pratik bir el kitabı gibi. Bir liberonun savunma ve hücumda neler yapması gerektiğinin tarifi gibi. Yıllardır onu izlemekten artık bıktık ama eşsiz bir futbolcu ve yeri her zaman garantidir" sözlerini kullandı.



5-0'lık galibiyeti doyasıya kutlayacaklarını ancak uzun sürmeyeceğini belirten İspanyol hoca, "Bu zafer takım ve benim üzerimde bir rahatlamadır. Stresli günler yaşadık ve şimdi bu farklı galibiyeti kutlayıp hızlıca Hırvatistan maçına odaklanacağız" diye konuştu.



