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Luis Enrique: "9 yıldır çöldeydik, geri döndük"

İspanya'nın hocası Luis Enrique finale yükselemedikleri İtalya maçı sonrasında konuştu.

Luis Enrique: '9 yıldır çöldeydik, geri döndük'
İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique, İtalya'ya penaltılarla elendikleri yarı final mücadelesinin sonrasında açıklamalarda bulundu.

İki takımın da iyi olduğunu söyleyen teknik adam, "İki müthiş takım gördüm. İtalya'yı tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyası tarihinin en iyi maçlarından biri oynandı. 9 yıldır çöldeydik, İspanya artık geri döndü." dedi.

İtalya'nın şampiyon olmasını istediğini söyleyen Enrique, "Umarım finalde iyi bir maç çıkar. Benim herhangi bir pişmanlığım yok. Umarım kupayı İtalya kazanır" ifadelerini kullandı.

İspanya'nın en iyilerinden biri olan Pedri'yi de öven antrenör, "Bugün Pedri'nin yaptığını daha önce kimse yapamadı, Iniesta bile" diye konuştu.

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