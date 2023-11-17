Luis Diaz için Barcelona itirafı!

Luis Diaz'ın babası Luis Manuel Diaz, Kolombiyalı oyuncunun Barcelona'da oynama hayalinin olduğunu söyledi.



Baba Diaz yaptığı açıklamada, "Oğlum, Barcelona'nın büyük bir hayranı. Orada oynamak onun hayali. Şu anda böyle bir transferin gerçekleşme olasılığının olup olmadığını bilmiyorum." dedi.



Porto ve Liverpool'a teşekkür eden Diaz, "Ona verdikleri destekten dolayı Porto ve Liverpool'a teşekkür etmek istiyorum. Tanrı'ya şükür çalışkan, sadık ve çok disiplinli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.



Baba Diaz ayrıca, "Luis'in Barcelona'ya gitmesinde bir sorun yok. Barça, dünyanın en önde gelen kulüpleri arasında yer alıyor." şeklinde konuştu.





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