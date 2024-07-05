Luis de la Fuente: "Oyuncularım doymak bilmiyor"

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Almanya'yı eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Luis de la Fuente: 'Oyuncularım doymak bilmiyor'
İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Almanya'yı eledikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Luis de la Fuente yaptığı açıklamada, "Başardıklarımızı takdir edip anın tadını çıkarmalıyız. Tüm oyuncularım yarı final için hazır. Çok yüksek bir seviyede oynuyorlar. Oyuncularım doymak bilmiyor. Böyle futbolcuların teknik direktörü olduğum için gurur duyuyorum." dedi.

"Açıklamalarına devam eden Fuente, "Bir çoğunu yıllardır tanıyorum. En üst seviyede oynamaya alışıklar ve turnuvayı kazanacak şansları var. Tarihi bir gece oldu. Ülkemizi temsil edebildiğim için gururluyum. Ne kadar ileri gidebileceğimizi göreceğiz., ancak bu takımla çok ileri gidebileceğimize eminim." diye konuştu.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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