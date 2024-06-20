Luis de la Fuente: 'Bizden daha iyi bir takım yok'

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 1-0 kazandıkları İtalya maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Gruptan çıktıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen İspanyol teknik adam, " Mutluyum, memnunum, her şeyden önce kazanmaktan, gelişmekten vazgeçmeyen, büyümek için büyük bir arzu duyan olağanüstü bir oyuncu grubuyla gurur duyuyorum. Tüm İspanya'da mutluluk yarattık. Nasıl kontrol edeceğimizi ve domine edeceğimizi bildiğimiz harika bir takıma karşı çok zor bir maçtı. Daha farklı bir sonuç elde etmek için birçok şansımız vardı ama bundan ders alıyoruz, bu bizi daha iyi yapıyor ve bu temelden gelişmeye devam edeceğiz. Bir sonraki maçta bizden talep edilenleri yerine getirmeye çalışacağız. Daha sonra güçlü takımlarla karşılaştığımızı ve bunların farklı oyunlar olduğunu biliyoruz. Bu alçakgönüllülükle çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.



"BİZDEN DAHA İYİSİ YOK"



Almanya ile kıyaslanmaları hakkında konuşan Luis de la Fuente, " Aynı şekilde çalışmaya devam etmeliyiz ama geçen günkü mesajımı yineliyorum, bizden daha iyi bir takım olmadığına inanıyorum. Bu inançla ve bu saygı çerçevesinde çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.