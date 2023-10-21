Luis Castro: "Ronaldo herkes için bir örnek"

Al Nassr Teknik Direktörü Luis Castro, Cristiano Ronaldo'nun iş ahlakıyla ilgili konuştu ve Portekizli yıldızın herkes için bir örnek olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Luis Castro: 'Ronaldo herkes için bir örnek'
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21 Ekim 2023 17:00
Al Nassr Teknik Direktörü Luis Castro, takımın yıldız ismi Cristiano Ronaldo'yla ilgili gelen soruya cevap verdi.

Castro, "Ronaldo ile günlük çalışmalar nasıl geçiyor?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Kendine karşı katı olma, çalışma ve disiplin açısından küresel başarının en büyük örneği. Herkes için bir örnek. Ondan bir şey talep etmiyorum, buna gerek yok. Ronaldo zaten bunu kendisi yapıyor. Bize titizlik ve disiplin katıyor. Ronaldo her zaman kazanmak ve dünyaya kendini göstermek istiyor" dedi.

Castro ayrıca, "Biz de şampiyonluk kazanmak istiyoruz. Eğer iki turnuvada oynuyorsak, ikisini de kazanmak istiyoruz. Eğer üç olursa, üçünü de kazanmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Al Nassr'da bu sezon 11 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 11 gol attı ve 6 asist yaptı.

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