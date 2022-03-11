Luis Campos'tan Xeka operasyonu!

CSKA Moskova ile anlaşan Xeka, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası bu transferden vazgeçince Fransa Ligi'ni avucunun içi gibi bilen Luis Campos devreye girdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Luis Campos'tan Xeka operasyonu!
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11 Mart 2022 11:02
Galatasaray'da sportif danışman Luis Campos ile sportif direktör Pasquale Sensibile, gelecek sezona yönelik orta saha operasyonuna şimdiden başladı. Genç ve yetenekli oyuncuların takviyesinin yanı sıra şampiyonluk iddiasını ortaya koyacak güçlü bir kadro kurmak üzere kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar, ilk olarak fırsat transferlerinin peşinde. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri; Lille forması giyen Xeka... Uzun yıllar Monaco'da sportif direktörlük yapan ve Fransa Ligi'ni avucunun içi gibi bilen Campos, 27 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusuyla ilk teması kurdu, görüşmeler başladı. Pazarlık sürecini başlatan asıl detay ise Rusya'nın Ukrayna işgali oldu.

Olumlu dönüş yaptılar

Lille'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Xeka, CSKA Moskova ile anlaşmaya varmıştı. Ancak işgalin ve Rusya'ya yönelik yaptırımların ardından tecrübeli futbolcu bu transferden vazgeçtiğini CSKA'ya bildirdi. Süreci yakından takip eden Campos, bu gelişmeyi bir fırsat olarak görüp oyuncunun menaceriyle temas kurdu. Her ne kadar kapıyı yüksekten açsalar da hem Xeka'nın hem de menacerinin Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakması, Galatasaray cephesinde pozitif bir etki yarattı.

Pahalıya patlayabilir

Her iki ayağını da iyi derecede kullanabilen 1.86 boyundaki futbolcu, iki ceza sahası arasında çift yönlü olarak görev yapabiliyor. Bu özelliğiyle tam da Galatasaray'ın aradığı oyuncu konumunda olan Xeka'nın transferi için kesenin ağzı açılacak gibi görünüyor. İlk etapta 5 milyon Euro imza parası, 2.7 milyon Euro da yıllık ücret talep edilse de, pazarlık sürecinin olumlu geçtiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar imza parasını yıllık taksitlere bölünmüş halde 2.5-3 milyon Euro, yıllık ücreti de 2 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışacak.

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