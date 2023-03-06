Luis Campos Galatasaray'dan transfer istiyor!

La Liga ekiplerinden Celta Vigo, Galatasaray'dan Jankat Yılmaz ile ilgileniyor.



İspanyol basınında yer alan habere göre, Celta Vigo, kalecisi Agustin Marchesin'in sakatlığı sonrası transfer planlarını tamamen değiştirdi.



Marchesin'in sakatlığının ardından Diego Alves'in transfer edildiği kaydedildi. Ancak Alves'in, diğer kaleci Ivan Villar ile birlikte takımda bir geleceğinin olmadığı ifade edildi.



EN ÜST SEVİYEYE YENİ ÇIKTI



Celta Vigo için birçok kalecinin öne çıktığı ifade edilirken, kulüpte danışman olarak görev yapan Luis Campos'un aklındaki ismin Galatasaray'dan Jankat Yılmaz olduğu belirtildi. Jankat Yılmaz'ın büyük bir ligde oynamadığı ve en üst seviyeye yeni çıktığı kaydedildi.



OCAK AYINDA 500 BİN EURO



Campos'un, 18 yaşındaki futbolcuya olan ilgisinin yeni olmadığı ve Ocak ayındaki transfer döneminde 500 bin euro'luk teklifle genç eldiveni transfer etmek istediği öne sürüldü. Ancak bu teklifin Galatasaray tarafından reddedildiği vurgulandı.



GALATASARAY'A YENİ TEKLİF



Bu nedenle Jankat Yılmaz transferinin yaz aylarına kaldığı ve Celta Vigo'nun yeni bir teklif yapacağının altı çizildi.



Jankat Yılmaz'ın Galatasaray'da A takıma yeni çıktığı ve önünde Fernando Muslera olduğu için birinci kaleci olmadığına değinildi. 18 yaşındaki futbolcunun, Türk futbolunun önemli yeteneklerinden biri olduğu ve Milli Takım'da tüm alt yaş kategorilerinde forma giydiği belirtildi. Celta Vigo'nun, bu transferle bir anlamda geleceğe yatırım yapmayı planladığı kaydedildi.



1 MİLYON EURO'NUN ALTINDA



Jankat Yılmaz'ın piyasa değerinin 150 bin euro olduğu ve bu transferin Celta Vigo için çok büyük bir mali yükümlülük getirmeyeceği aktarıldı. Bu nedenle Celta Vigo'nun bu transferi 1 milyon euro'nun altında bir rakamla bitirebileceği ifade edildi.





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