Luis Campos: 'Farklı bir Dünya Kupası olacak'

PSG Sportif Direktörü Luis Campos, kışa denk geldiği için eleştirilen Dünya Kupası ile ilgili ilgili konuştu.



Campos yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük organizasyonundan bahsediyoruz. Dünya Kupası'nın bu zamanda oynanmasını eleştirebilirsiniz. Ancak ilk defa oyuncular kupaya ritmini yakalamış, taze bir şekilde gelecekler." dedi.



Deneyimli futbol adamı, "Farklı bir Dünya Kupası geçireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.



