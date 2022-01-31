Luis Campos devreye girdi, 'Boss' gitti!

Luis Campos, Al-Taawon'u çalıştıran vatandaşı Portekizli teknik direktör Jose Gomes'le iletişime geçti ve Luyindama'yı önerdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Luis Campos devreye girdi, 'Boss' gitti!
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31 Ocak 2022 09:19
Christian Luyindama
Christian Luyindama
Galatasaray
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın danışmanı olan Luis Campos ilk mesaisini Christian Luyindama'ya harcadı. Aslan, Luyindama için Portekiz'den Porto ve Belçika'dan Antwerp'le yaptığı görüşmeleri sonuçlandıramadı.

Devreye giren Campos, Al-Taawon'u çalıştıran vatandaşı Portekizli teknik direktör Jose Gomes'le iletişime geçti ve Luyindama'yı önerdi. Boss (patron) lakaplı Kongolu stoper bu hamle sayesinde 3 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Suudi Arabistan ekibine kiralandı.

Galatasaraylı yetkililer, Luyindama'yı kadrodan çıkardığını TFF'ye bildirdi. 28 yaşındaki savunmacı için Galatasaray kiralama bedeli almayacak ancak oyuncunun sezonun ikinci yarısında kazanacağı parayı Al -Taawon karşılaşacak. 

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