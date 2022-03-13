Luis Campos, Celta Vigo ile anlaştı

Dünyanın en önemli sportif direktörlerinden biri olarak gösterilen ve Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın girişimleri sonrası sarı-kırmızılılarda danışmalık yapmaya başlayan Luis Campos için flaş bir haber gündeme geldi.



İspanyol basınında yer alan habere göre; La Liga takımı Celta Vigo, sportif direktörlük görevi için Luis Campos'a teklif yaptı ve prensip anlaşmasına vardı.



57 yaşındaki futbol insanı, Real Madrid'e de sportif danışman olarak hizmet veriyor.





İLGİLİ VİDEO