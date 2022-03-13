Luis Campos, Celta Vigo ile anlaştı

Dünyanın en önemli sportif direktörlerinden biri olarak gösterilen ve Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın girişimleri sonrası sarı-kırmızılılarda danışmalık yapmaya başlayan Luis Campos için flaş bir haber gündeme geldi.
İspanyol basınında yer alan habere göre; La Liga takımı Celta Vigo, sportif direktörlük görevi için Luis Campos'a teklif yaptı ve prensip anlaşmasına vardı.
57 yaşındaki futbol insanı, Real Madrid'e de sportif danışman olarak hizmet veriyor.
İspanyol basınında yer alan habere göre; La Liga takımı Celta Vigo, sportif direktörlük görevi için Luis Campos'a teklif yaptı ve prensip anlaşmasına vardı.
57 yaşındaki futbol insanı, Real Madrid'e de sportif danışman olarak hizmet veriyor.