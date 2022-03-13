Luis Campos, Celta Vigo ile anlaştı

Galatasaray'da sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos, Celta Vigo ile sportif danışmanlık için anlaşmaya vardı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Luis Campos, Celta Vigo ile anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mart 2022 12:41
Dünyanın en önemli sportif direktörlerinden biri olarak gösterilen ve Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın girişimleri sonrası sarı-kırmızılılarda danışmalık yapmaya başlayan Luis Campos için flaş bir haber gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; La Liga takımı Celta Vigo, sportif direktörlük görevi için Luis Campos'a teklif yaptı ve prensip anlaşmasına vardı.

57 yaşındaki futbol insanı, Real Madrid'e de sportif danışman olarak hizmet veriyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.