Fenerbahçe Beko'nun yıldız isimlerinden biri olan, geleceğiyle ilgili soruya üstü kapalı bir yanıt verdi.Sarı-lacivertli takımla 202 yılına kadar sözleşmesi olan 32 yaşındaki yıldız, transfer iddialarıyla ilgili soruyu yanıtladı. "AX Armani Exchange Olimpia Milano'ya transfer olacak mısın?" sorusunu yanıtlayan Datome," ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini ise Olimpia Milano ile adı alınan Luigi Datome ve Nikola Kalinic ile ilgili olarak kısa bir süre önce "Haberler yalan ve söylenti. Ayrılma niyetleri yok. Elbette, kulübün gelecek düşüncesiyle ilgili de yeni bilgiler edinmemiz gerekiyor. Şimdiden kontratları, bütçeyi ve bu tip şeyleri kouşmak çok zor." şeklinde konuştu.