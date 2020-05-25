Luigi Datome'den transfer sorusuna yanıt

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan ismi Luigi Datome, transfer iddialarıyla ilgili konuştu. İşte Luigi Datome'nın açıklaması...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Luigi Datome'den transfer sorusuna yanıt
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25 Mayıs 2020 15:41
Fenerbahçe Beko'nun yıldız isimlerinden biri olan Luigi Datome, geleceğiyle ilgili soruya üstü kapalı bir yanıt verdi.

DATOME'DEN TRANSFER YANITI

Sarı-lacivertli takımla 202 yılına kadar sözleşmesi olan 32 yaşındaki yıldız, transfer iddialarıyla ilgili soruyu yanıtladı. "AX Armani Exchange Olimpia Milano'ya transfer olacak mısın?" sorusunu yanıtlayan Datome, "Sezon bitti, neler olacak göreceğiz" ifadelerini kullandı.

GHERARDINI NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini ise Olimpia Milano ile adı alınan Luigi Datome ve Nikola Kalinic ile ilgili olarak kısa bir süre önce "Haberler yalan ve söylenti. Ayrılma niyetleri yok. Elbette, kulübün gelecek düşüncesiyle ilgili de yeni bilgiler edinmemiz gerekiyor. Şimdiden kontratları, bütçeyi ve bu tip şeyleri kouşmak çok zor." şeklinde konuştu.

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