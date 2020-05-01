Luigi Datome: 'Obradovic'in azmine hayranım'

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan oyuncusu Luigi Datome gündeme ve basketbola dair samimi açıklamalarda bulundu.
"BASKETBOLA DÖNMEK HARİKA OLACAK"
Datome yaptığı açıklamada; "Açıkçası basketbolla ilgili tüm hisleri özlüyorum. Bir zafer sonrası takım arkadaşına sarılmak, soyunma odasındaki hava ve tarafların sevgisi gibi şeyleri özledim. şimdi Sardinya'dayım. Durumun tadını biraz acı tatlı çıkarıyorum. Şu an 4 Mayıs'ı bekliyorum. Tekrar basketbol topuna kavuşmak harika olacak." dedi.
Basketboldaki gençlik dönemlerinden bahseden Datome; "Çocukken sadece basketbol oynamak ve eğlenmek isterdim. Hedefimi hiç NBA ya da Euroleague gibi yükseklere koymadım. Hatta Serie A bile uzaktı. Şimdi o çocuğa, 'Bana güven, rahat ol ve başaracağın için eğlenmeye devam et' derdim." dedi.
Fenerbahçe'nin sezonundan bahseden 32 yaşındaki basketbolcu; "Özel bir takımız ve farklı karakterleriz ama birlikte sahada veya saha dışında dengeyi buluyoruz. Sakin kalmaya çalışıyorum ve çözümler sunmaya çalışıyorum. Örneğin bu yıl biraz zorluydu ama her zaman takımı beraber çalıştırmak için mücadele ettim." dedi.
"ONUNLA OLMAK ZOR AMA..."
Zeljko Obradovic hakkında açıklamalarda bulunan Luigi Datome; "Artık buraki 5. yılım ve beni en çok etkileyen şey her zaman olan başarı açlığının yanında, koç olarak günden güne gelişmeye olan inancı oldu. İnanılmaz bir günden güne gelişme azmi var. Onunla olmak zor ama aynı zamanda karşılığını da alıyorsunuz. Kazanma amacım vardı ve kazandım." dedi.
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"BASKETBOLA DÖNMEK HARİKA OLACAK"
Datome yaptığı açıklamada; "Açıkçası basketbolla ilgili tüm hisleri özlüyorum. Bir zafer sonrası takım arkadaşına sarılmak, soyunma odasındaki hava ve tarafların sevgisi gibi şeyleri özledim. şimdi Sardinya'dayım. Durumun tadını biraz acı tatlı çıkarıyorum. Şu an 4 Mayıs'ı bekliyorum. Tekrar basketbol topuna kavuşmak harika olacak." dedi.
Basketboldaki gençlik dönemlerinden bahseden Datome; "Çocukken sadece basketbol oynamak ve eğlenmek isterdim. Hedefimi hiç NBA ya da Euroleague gibi yükseklere koymadım. Hatta Serie A bile uzaktı. Şimdi o çocuğa, 'Bana güven, rahat ol ve başaracağın için eğlenmeye devam et' derdim." dedi.
Fenerbahçe'nin sezonundan bahseden 32 yaşındaki basketbolcu; "Özel bir takımız ve farklı karakterleriz ama birlikte sahada veya saha dışında dengeyi buluyoruz. Sakin kalmaya çalışıyorum ve çözümler sunmaya çalışıyorum. Örneğin bu yıl biraz zorluydu ama her zaman takımı beraber çalıştırmak için mücadele ettim." dedi.
"ONUNLA OLMAK ZOR AMA..."
Zeljko Obradovic hakkında açıklamalarda bulunan Luigi Datome; "Artık buraki 5. yılım ve beni en çok etkileyen şey her zaman olan başarı açlığının yanında, koç olarak günden güne gelişmeye olan inancı oldu. İnanılmaz bir günden güne gelişme azmi var. Onunla olmak zor ama aynı zamanda karşılığını da alıyorsunuz. Kazanma amacım vardı ve kazandım." dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın