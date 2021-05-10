Luigi Datome: 'Fenerbahçe ile yaptım, bu sefer olmaz'

EuroLeague Final Four'da mücadele edecek olan Olimpia Milano'nun Fenerbahçeli eski yıldızı Luigi Datome, şampiyon olurlarsa sakalını kesmesi için kendine baskı yapıldığını söyledi.2017'deki şampiyonluk sonrasında saçlarını kesen Datome, "2017'de Fenerbahçe ile EuroLeague'i aldığımızda Antic'e söz vermiştim, saçlarımı kestim. Şimdi herkes, EuroLeague şampiyonu olursak sakalımı kesmemi istiyor. Ben kararımı vermedim, kesersem en çok annem sevinir. Umarım başkası başka bir fedakarlık yapar" dedi.Temsilcimiz Anadolu Efes'in de yer aldığı ve CSKA Moskova ile karşılaşacağı EuroLeague Final Four'da Milano, Barcelona ile karşı karşıya gelecek.