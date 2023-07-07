Luigi Datome, basketbolu bıraktı

Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncularından Luigi Datome, basketbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Luigi Datome, basketbolu bıraktı
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07 Temmuz 2023 15:23
Son güncelleme 07 Temmuz 2023 15:39
Bir dönem Fenerbahçe Beko'da da forma giyen İtalyan basketbolcu Luigi Datome, basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

35 yaşındaki İtalyan forvet, son olarak İtalyan ekibi Olimpia Milano'da forma giyiyordu. İtalya Milli Takımı'nın da kaptanı olan Datome, yaptığı açıklamada bu yaz Dünya Kupası'nda sahne aldıktan sonra emekli olacağını belirtti.

Luigi Datome, Fenerbahçe Beko'da forma giydiği dönemde THY EuroLeague şampiyonluğuna ulaşan kadronun yıldız isimlerinden biri olarak öne çıkıyordu.

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