Luigi Datome, basketbolu bıraktı

Bir dönem Fenerbahçe Beko'da da forma giyen İtalyan basketbolcu Luigi Datome, basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı.



35 yaşındaki İtalyan forvet, son olarak İtalyan ekibi Olimpia Milano'da forma giyiyordu. İtalya Milli Takımı'nın da kaptanı olan Datome, yaptığı açıklamada bu yaz Dünya Kupası'nda sahne aldıktan sonra emekli olacağını belirtti.



Luigi Datome, Fenerbahçe Beko'da forma giydiği dönemde THY EuroLeague şampiyonluğuna ulaşan kadronun yıldız isimlerinden biri olarak öne çıkıyordu.



