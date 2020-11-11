Lugano: 'PSG'de daha fazlasını yapabilirdim'

Uruguaylı emekli stoper Diego Lugano, 2011 yılında Fenerbahçe'nin ardından PSG'nin yolunu tuttu.



Paris Saint-Germain'de 2 yıl forma giyen Lugano, bu dönemde sadece 12 Ligue 1 maçına çıktı. Uruguaylı stoper, Fransa dönemine dair açıklamalarda bulundu.



"GÖREVİMİ YERİNE GETİREMEDİM"



40 yaşındaki Lugano açıklamasında; "Paris taraftarlarından özür dilerim. Görevimi yerine getiremediğimi düşünüyorum. Saha içinde daha önemli olmalıydım, neden yapamadığımı hep merak etmişimdir." dedi.



Lugano, kişisel başarısızlığının yanı sıra PSG'nin kendisine yeterince yardımcı olmadığını düşünüyor.



Uruguaylı açıklamasının devamında; "Bir oyuncuya ciddi bir yatırım yaptığınızda, PSG'nin yaptığı gibi davranmamalısınız. Paris'e alışma dönemi beni mental olarak yordu. Şehirde bir ev arayışı ve çocuklarıma okul arayışı 4-5 ay kadar sürdü ve hep belirsizlik hakimdi." dedi.



Şimdilerde Sao Paulo'nun Sportif Direktörlüğünü yürüten Diego Lugano, Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.



