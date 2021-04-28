Lugano: "Messi bizde olsaydı Dünya Kupası'nı alırdık"

Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Uruguaylı savunmacı Diego Lugano, Messi Uruguaylı olsaydı Dünya Kupası kazanabileceklerini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lugano: 'Messi bizde olsaydı Dünya Kupası'nı alırdık'
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28 Nisan 2021 01:09
Eski Fenerbahçeli Diego Lugano, Messi Uruguaylı olsaydı 2 kez Dünya Kupası kazanabileceklerini söyledi.

Uruguaylı eski savunma oyuncusu Lugano, 2010'da yakaladıkları jenerasyona Messi'nin de dahil olması halinde 2 kez Dünya Kupası zaferi kazanabileceklerini söyledi. Lugano açıklamasında, "Messi 2010'da Arjantinli değil de Uruguaylı olsaydı o kupayı alırdık. 2014'te de Messi'nin yanında Luis Suarez eğer oyundan atılmasaydı o kupayı da alırdık" diye konuştu.

Lugano ayrıca sonradan askıya alınanAvrupa Süper Ligi projesine de kesinlikle destek vermediğini de söyledi.

Diego Lugano 2006'da geldiği Fenerbahçe'de 5 yıl oynadıktan sonra sırasıyla PSG, Malaga, West Bromwich ve İsveç'in Hacken takımlarında oynayarak Avrupa kariyerini noktalamış ve 2015'te Cerro Porteno, 2018'de de eski kulübü Sao Paulo'ya dönerek kariyerini noktalamıştı.



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