Lugano: 'Messi bizde olsaydı Dünya Kupası'nı alırdık'

Eski Fenerbahçeli Diego Lugano, Messi Uruguaylı olsaydı 2 kez Dünya Kupası kazanabileceklerini söyledi.
Uruguaylı eski savunma oyuncusu Lugano, 2010'da yakaladıkları jenerasyona Messi'nin de dahil olması halinde 2 kez Dünya Kupası zaferi kazanabileceklerini söyledi. Lugano açıklamasında, "Messi 2010'da Arjantinli değil de Uruguaylı olsaydı o kupayı alırdık. 2014'te de Messi'nin yanında Luis Suarez eğer oyundan atılmasaydı o kupayı da alırdık" diye konuştu.
Lugano ayrıca sonradan askıya alınanAvrupa Süper Ligi projesine de kesinlikle destek vermediğini de söyledi.
Diego Lugano 2006'da geldiği Fenerbahçe'de 5 yıl oynadıktan sonra sırasıyla PSG, Malaga, West Bromwich ve İsveç'in Hacken takımlarında oynayarak Avrupa kariyerini noktalamış ve 2015'te Cerro Porteno, 2018'de de eski kulübü Sao Paulo'ya dönerek kariyerini noktalamıştı.
Uruguaylı eski savunma oyuncusu Lugano, 2010'da yakaladıkları jenerasyona Messi'nin de dahil olması halinde 2 kez Dünya Kupası zaferi kazanabileceklerini söyledi. Lugano açıklamasında, "Messi 2010'da Arjantinli değil de Uruguaylı olsaydı o kupayı alırdık. 2014'te de Messi'nin yanında Luis Suarez eğer oyundan atılmasaydı o kupayı da alırdık" diye konuştu.
Lugano ayrıca sonradan askıya alınanAvrupa Süper Ligi projesine de kesinlikle destek vermediğini de söyledi.
Diego Lugano 2006'da geldiği Fenerbahçe'de 5 yıl oynadıktan sonra sırasıyla PSG, Malaga, West Bromwich ve İsveç'in Hacken takımlarında oynayarak Avrupa kariyerini noktalamış ve 2015'te Cerro Porteno, 2018'de de eski kulübü Sao Paulo'ya dönerek kariyerini noktalamıştı.