Lugano: 'Fransızlar Benzema'nın sakatlığına sevinmiştir'

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano, sakatlığı sebebiyle Fransa'nın Dünya Kupası kadrosundan çıkarılan yıldız oyuncu Karim Benzema ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Uruguay Milli Takımı'nın eski kaptanlarından Lugano, "Fransa'daki bazı oyuncularla geçmişte takım arkadaşlığı yaptım ve şundan eminim; bazı oyuncular Karim Benzema'nın takımdan ayrılmasından dolayı çok mutlu olmuştur. Avrupalıların aksine bu tarz bir reaksiyonu Uruguay'da, Arjantin'de veya Brezilya'da göremezsiniz." dedi.



Takım içinde birçok değişken olduğunu söyleyen Lugano, "Milli takımları bir arada tutan çok fazla değişken vardır. Teknik direktörlerin ve oyuncuların sadece başarılı olması yetmez. İnsanların karakterleri çok önemli. Benzema'yı takımdan ayıran bir 'soğukluk' var. Bu, çoğu zaman bizim de başarılı olmamızı engelledi, tıpkı 2018 Rusya'da olduğu gibi." ifadelerini kullandı.



