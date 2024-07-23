Haber Tarihi: 23 Temmuz 2024 11:54 - Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2024 11:54

Lugano - Fenerbahçe Maçı Canlı İzle Şifresiz D-Smart

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar Lugano - Fenerbahçe maçı canlı izle ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz yayın seçeneklerini internet ortamında aratmaya başladılar.

Lugano - Fenerbahçe Maçı Canlı İzle Şifresiz D-Smart
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, bu önemli mücadelede tur için avantajlı bir skor almayı hedefliyor. Karşılaşma, Spor Smart ve D-Smart GO ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. İşte maçı canlı izleme detayları ve şifresiz izleme yolları.

Lugano - Fenerbahçe Maçı Canlı İzle Şifresiz D-Smart

Fenerbahçe'nin Lugano ile oynayacağı bu zorlu mücadeleyi D-Smart GO üzerinden şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Futbolseverler için büyük bir fırsat olan bu canlı yayın, D-Smart abonelerine ve D-Smart GO kullanıcılarına sunuluyor.

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Buraya tıklayarak D-Smart GO canlı yayınlarına ulaşabilirsiniz.

D-Smart GO Canlı İzleme Yöntemleri

D-Smart GO, futbolseverlere kesintisiz ve kaliteli yayın hizmeti sunuyor. D-Smart GO'ya üye olarak bu heyecanlı maçı şifresiz izleyebilirsiniz. Üyelik işlemleri için web sitesini veya mobil uygulamaları kullanabilirsiniz. İşte adım adım nasıl üye olabileceğiniz:

Web Sitesi Üzerinden Üyelik:

www.dsmartgo.com.tr adresine gidin.

Ana sayfadaki 'Üye Ol' bağlantısına tıklayın ve adımları takip ederek üyeliğinizi oluşturun.

Mobil Uygulama Üzerinden Üyelik:

D-Smart GO IOS veya Android uygulamasını indirin.

Uygulamanın ana ekranındaki 'Bana Özel' bölümünde yer alan 'Üye Ol' bağlantısına tıklayın ve adımları takip ederek üyeliğinizi oluşturun.

D-Smart GO Üyelik Ücretleri

D-Smart GO'da iki farklı paket seçeneği bulunuyor:

Film Dizi Paketi: TV kanal ve seç-izle programlarına ek olarak D-Smart GO'ya özel film ve dizi TV kanallarını ve seç-izle programlarını izleyebilirsiniz.

Mega Paket: Film Dizi paketindeki kanal ve seç-izle programlarına ek olarak D-Smart GO'ya özel Spor TV kanallarını, birbirinden keyifli spor karşılaşmalarını ve seç-izle programlarını izleyebilirsiniz.

D Smart GO Paket Ücretleri 2024:

D Smart Go Mega Paketi: 299.99 TL

Spor Smart Frekansı

Spor Smart kanalı, D-Smart uydu alıcısının 77'nci kanalında, Spor Smart 2 kanalı ise 82'nci kanalında izlenebiliyor. D-Fix modüllü üyeliği olanlar için Smart Spor kanallarının TÜRKSAT uydusu üzerindeki frekansı şu şekilde:

Frekans: 12187

Polarizasyon: V-Dikey

SR: 27500

FEC: 5/6

Mourinho'nun İlk Maçı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına çıkacak. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibiyle karşılaşacak. Bu maç, Mourinho'nun Fenerbahçe ile ilk resmi mücadelesi olacak.

Muhtemel 11'ler

Lugano: Saipi, Brault-Guillard, Mai, El Wafi, Valenzula, Belhaj Mahmoud, Doumbia, Cimignani, Bislimi, Bottani, Aliseda.

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Edin Dzeko



Fenerbahçe'nin UEFA Kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Lugano ile oynayacağı maç için açıklanan kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin

Fenerbahçe'nin Avrupa Karnesi

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 270 müsabakada 107 galibiyet, 55 beraberlik ve 108 yenilgi aldı. Bu maçlarda 366 gol atarken, kalesinde 384 gol gördü. Avrupa Şampiyonlar Ligi elemelerinde 34 maça çıkan Fenerbahçe, 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 yenilgi ile sahadan ayrıldı.
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