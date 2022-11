Lugano'dan Fenerbahçe ve Dünya Kupası sözleri

Katar'daki Dünya Kupası'nı yerinde takip eden Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Diego Lugano, TRT Spor'a konuştu.



Ülkesi Uruguay'ın Dünya Kupası'ndaki şansı için konuşan Lugano, "Uruguay'ın son Dünya kupalarında olduğu gibi bu kupada da adından söz ettirme ihtimali var. Katar'da kendilerini yukarıya taşıyabilirler. İlk maç bana göre en zoru. Çünkü bazı isimler konusunda eksiklik yaşıyoruz. Godin, Caceres, Cavani gibi. İlk maça bağlı her şey. Gruptan çıkınca Brezilya gibi bir rakiple karşılaşabiliriz. Bu yüzden ilk maç çok önemli, gruptan çıkmamız gerekiyor. Gruptan birinci çıkamazsak büyük bir ihtimalle kupanın en büyük favorilerinden biri olan Brezilya ile karşılaşacağız. Ama yine Uruguay'ın onları kupa dışına itecek gücü var." dedi.



Dünya Kupası'ndaki sürpriz sonuçları değerlendiren Lugano, "Beni Arjantin'den daha çok Almanya şaşırttı. Arjantin de büyük beklentilerle buraya geldi. Takım olarak çok başarılılar fakat henüz istedikleri seviyede değiller, bazı hataları oldu. Fakat diğer maçlarda daha farklı bir oyun sergileyeceklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUĞA İHTİYACI VAR"



Eski takımı Fenerbahçe'yi takip edip etmediği sorulan Uruguaylı futbol adamı, "Tabii ki her zaman izliyorum. İyi sonuçlar almaya devam ediyorlar. Jesus, dünya çapında tecrübeli ve mental açıdan sağlam bir teknik direktör. Şu anda her şey yolunda gidiyor onlar için. Çok fazla taktik konuşmak istemiyorum ama Fenerbahçe hepimizin bildiği üzere saygı duyulması gereken bir ekip. Jesus saygı duyulması gereken bir teknik direktör. Türkiye'de çalışmak baskılar yüzünden kimi zaman zor olabiliyor. Fenerbahçe bu şekilde iyi sonuçlar almaya devam ederse şampiyon olacaktır. Biraz uzun zaman oldu. Takımın şampiyonluğa ihtiyacı var" şeklinde konuştu.



Programa konuk olan Volkan Demirel için konuşan Diego Lugano, "Volkan Demirel, yakın arkadaşım. Türkiye'ye geldiğimde hep görürüm. Büyük bir teknik direktör. Çok iyi gidiyor. Onun için en iyisini dilerim. Alex de Souza da antrenörlük yapmaya başladı. Bütün arkadaşlarım bu zorlu ve dikenli yola giriş yaptı. Onlar için en iyisini diliyorum. Her zaman fikirlerine saygı duyuyorum." sözlerini kullandı.



Lugano, "İstanbul'u çok seviyorum ve sürekli takip ediyorum. Dünya Kupası sonrası Güney Amerika yolculuğum öncesinde Türkiye'yi ziyaret edeceğim" ifadeleriyle röportajıyla açıklamalarını tamamladı.