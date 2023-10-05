Beşiktaş'ın bu akşamki rakibi Lugano'nun resmi sitesinde yapılan Beşiktaş tanıtımında siyah-beyazlı taraftarlardan övgüyle bahsedildi.
İstanbul'un Başkent olarak ifade edildiği tanıtımda, "Maçlarını 2016 yılında Boğaz'ın yanında inşa edilen, 42.590 oturmalı ve kapalı seyirci kapasiteli stadyumda oynuyor. Kara Kartal taraftarları ülkenin en ateşli taraftarlarından biri olarak biliniyor. Türk ekibi ayrıca en büyük bireyselliğe sahip takım" ifadelerine yer verildi.
İstanbul'un Başkent olarak ifade edildiği tanıtımda, "Maçlarını 2016 yılında Boğaz'ın yanında inşa edilen, 42.590 oturmalı ve kapalı seyirci kapasiteli stadyumda oynuyor. Kara Kartal taraftarları ülkenin en ateşli taraftarlarından biri olarak biliniyor. Türk ekibi ayrıca en büyük bireyselliğe sahip takım" ifadelerine yer verildi.