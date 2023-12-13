Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Lugano - Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin grup etabının son haftasında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak. Peki Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Lugano ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde D Grubu'nda oynanacak maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal şu şekildedir:: Yarın (17 Aralık): TSİ 23.00: Letzigrund Stadı: Maç, EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.Club Brugge: 14 puanBodo/Glimt: 10 puanLugano: 4 puanBeşiktaş: 1 puanSiyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın belirlediği ve sakatlıklar nedeniyle 19 kişinin yer aldığı kadro şöyle:Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Cenk Tosun, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi, Semih Kılıçsoy.Beşiktaş, Lugano ile oynayacağı bu maçla Avrupa kupalarında 242. kez sahne almış olacak. Siyah-beyazlı ekip, önceki 241 maçta 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşamıştır.Beşiktaş'ta Mert Günok, Omar Colley, Umut Meraş, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Ante Rebic'in sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca, tedavisi devam eden diğer oyuncular ve kadro dışı bırakılan isimler de Lugano mücadelesinde yer alamayacak.