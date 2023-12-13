Haber Tarihi: 13 Aralık 2023 16:07 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 16:07

Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Lugano - Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu son hafta maçında İsviçre ekiplerinden Lugano ile karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi'nde geride kalan 5 haftada sadece 1 puan toplayabilen Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etmişti. Lugano ile formalite maçına çıkacak olan Beşiktaş karşılaşmayı kazanarak moral bulmak istiyor. Peki, Lugano-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Lugano - Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11

Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Lugano - Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin grup etabının son haftasında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak. Peki Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 

LUGANO-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Lugano ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde D Grubu'nda oynanacak maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal şu şekildedir:
Tarih: Yarın (17 Aralık)

Saat: TSİ 23.00

Stad: Letzigrund Stadı

Yayın: Maç, EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Konferans Ligi D Grubu Puan Durumu şu şekildedir:

Club Brugge: 14 puan

Bodo/Glimt: 10 puan


Lugano: 4 puan

Beşiktaş: 1 puan

Lugano - Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın belirlediği ve sakatlıklar nedeniyle 19 kişinin yer aldığı kadro şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Cenk Tosun, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi, Semih Kılıçsoy.

Beşiktaş, Lugano ile oynayacağı bu maçla Avrupa kupalarında 242. kez sahne almış olacak. Siyah-beyazlı ekip, önceki 241 maçta 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşamıştır.

Beşiktaş'ta Mert Günok, Omar Colley, Umut Meraş, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Ante Rebic'in sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca, tedavisi devam eden diğer oyuncular ve kadro dışı bırakılan isimler de Lugano mücadelesinde yer alamayacak.
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