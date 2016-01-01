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Lue'nun, LeBron ve Kyrie'yle gergin anı: "Koçluğu bana bıraksanız?"

Eski Cleveland Cavaliers başantrenörü Tyronn Lue'nun, takıma koçluk yapmasına izin vermeleri için eski süperstarları LeBron James ve Kyrie Irving ile bir kez gerginlik yaşadığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Cleveland Cavaliers başantrenörü Tyronn Lue'nun, takıma koçluk yapmasına izin vermeleri için eski süperstarları LeBron James ve Kyrie Irving ile bir kez gerginlik yaşadığı bildirildi.

Lue'nun Cleveland'da birlikte geçirdikleri süre boyunca LeBron ve Kyrie gibi süperstarlarla çatışmakta hiçbir sorunu olmadığı anlaşıldı.

ESPN.com'dan Kevin Arnovitz, Lue'nun, James ve Irving oyun planlarını değiştirmeye çalıştığında kendini bir seferinde şu şekilde savunduğunu açıkladı:

"Lue'nun süperstarların güvenini kazanma yeteneği, paha biçilemez bir özellik. Meslektaşlarından birinin ifadesine göre Lue, bir yıldız oyuncunun kalbini kırmadan kendisini yola getirme konusunda uzman birisi. Başka bir kaynak, Lue'nun Ocak 2016'da Cleveland'da başantrenör olarak oynadığı ilk maçlardan birinde aldığı bir mola sırasında, LeBron James ve Kyrie Irving'in taktiksel bir ayarlama yapmaya çalışırken içinde bulunduğu bir anı hatırladı. Lue, herhangi bir öfke ya da alınganlık göstermeden, 'Siz oyunu oynasanız, koçluğu da ben yapsam, nasıl olur?' demişti."

43 yaşındaki Lue, kısa süre önce LA Clippers'ın başantrenörü olmuştu ve 2016'dan 2018'e kadar Cavs'e koçluk yaptığı Cleveland'daki ilk tecrübesinde, büyük saygı kazanmıştı.


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